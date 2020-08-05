Под Киевом сгорел грузовик с письмами и посылками [ Редактировать ]
Фото: "Киев оперативный"
В среду, 5 августа, на Бориспольской трассе загорелся почтовый фургон. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Судя, по кадрам, которые опубликовали очевидцы, сгоревший грузовик принадлежит компании TNT.
Как сообщили "Обозревателю" в полиции Киевской области, пострадавших в происшествии нет. Предположительно воспламенение произошло из-за неисправности в электропроводке автомобиля..
Прицеп с посылками практически полностью выгорел.
Ранее сообщалось, что в Харькове отделение "Укрпочты" ограбили с помощью палки.
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