В среду, 5 августа, на Бориспольской трассе загорелся почтовый фургон. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Судя, по кадрам, которые опубликовали очевидцы, сгоревший грузовик принадлежит компании TNT.

Как сообщили "Обозревателю" в полиции Киевской области, пострадавших в происшествии нет. Предположительно воспламенение произошло из-за неисправности в электропроводке автомобиля..

Прицеп с посылками практически полностью выгорел.

Ранее сообщалось, что в Харькове отделение "Укрпочты" ограбили с помощью палки.