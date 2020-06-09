В Великобритании одна из упаковщиц посылок во время работы потеряла свое обручальное кольцо в одной из посылок.

Об этом пишет Ladbible.

По информации, 18-летняя Жасмин Паджет работает в упаковочном центре Amazon и укладывает 160 тысяч отправлений в час.

Отмечается, что девушка заметила пропажу в последний час своей работы и обратилась к получателям с просьбой: в случае обнаружения кольца вернуть его.

Фото: Ladbible

Читайте также, собака "порадовала" хозяйку, принеся домой бриллиантовое кольцо. Женщина готова вернуть ювелирное украшение владелице.