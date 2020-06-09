"Любовь" по почте: девушка уронила кольцо в посылку [ Редактировать ]
В Великобритании одна из упаковщиц посылок во время работы потеряла свое обручальное кольцо в одной из посылок.
Об этом пишет Ladbible.
По информации, 18-летняя Жасмин Паджет работает в упаковочном центре Amazon и укладывает 160 тысяч отправлений в час.
Отмечается, что девушка заметила пропажу в последний час своей работы и обратилась к получателям с просьбой: в случае обнаружения кольца вернуть его.
Фото: Ladbible
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