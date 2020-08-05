Звірячі розваги. У Сумах жителі одного з районів повстали проти групи підлітків, які систематично порушували закон. А останній випадок здійняв хвилю протесту мало не в усьому мікрорайоні.

З'явилося відео наруги над шестирічним хлопцем. Що відомо про цей нелюдський злочин - дивіться в наступному сюжеті.

Жителі вулиці Добровільної вже кілька разів виходили на акції протесту, вимагаючи справедливо розслідувати випадок, що обурив та змусив здригнутися всю громаду.

Наталя Бугаєць, жителька Сум:

Ну конечно это шок. Шок для всех. Были насильственные действия над тем ребенком произведены, шо ну там издевались, кормили всякие глупости заставляли. Ну принижували любыми путями.

Своє знущання над малою дитиною підлітки зняли на відео та виклали в мережу.

Світлана Кулик, жителька Сум:

Коли я побачила це, я не могла роздивляться, я не могла всього цього, тому що не можна це дивиться спокійно. Цю дитину оказується гвалтували, мальчик сказав вже вдома, з березня місяця. А тоді вже ж виклали, воно гуляло в інтернеті якось.

Батьків хлопчика та й його самого вдома не було. Через резонанс їм довелося виїхати на деякий час з міста. Однак нам пощастило знайти хлопчика, який був на місці подій.

Артем Родін, очевидець:

Ничего не видел. Ну я тогда в тот день там играл, но я ничего не видел. Да я стоял, да я чув, шо они сміялись, казали. Казали давай поднімай їж, їж.

Батькам Артем спочатку нічого не розповів, боявся помсти однолітків.

Василь Родін, батько Артема Родіна:

Он видел видео, он был со стороны, просто соучастник. Как бы одна компания. А сам он с его друзьями и люди говорят, что он не причастен. Для них это был вроде как прикол. Бутылку, он вроде как садился, вроде… Ну как, издевались. Конфетку дали ему, пирожок, ну для них это игра была.

Мати шестирічного хлопчика, над яким знущалися підлітки, звернулась до поліції.

Володимир Крупецьких, речник Нацполіції в Сумській області:

Розглянувши матеріали справи, опитавши свідків, учасників події та переглянувши відео, слідчі перекваліфікували зі статті двісті дев'яносто шостої Кримінального кодексу України "Хуліганство" на частину четверту статті сто п'ятдесят другу "Згвалтування" в рамках якого призначено ряд експертиз, триває досудове розслідування.

Наразі поліція встановила трьох причетних до знущання над хлопчиком. Двом кривдникам по тринадцять років, тож їхнім батькам, ймовірно, доведеться заплатити штрафи. А от чотирнадцятирічний нападник, якщо його провину доведуть - може потрапити за ґрати.