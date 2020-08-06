Медики назвали продукты, употребление которых способствует восстановлению суставов.

Об этом пишет lenta.ua.

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Скумбрия. Благодаря высокому уровню омега-3 жирных кислот, которые оказывают противовоспалительное действие, ее употребление уменьшает дискомфорт при артрозе. Специалисты рекомендуют съедать около 30 граммов скумбрии в день.

Киви. Благотворное влияние продукта на суставы связано с его насыщенностью витамином С (половина плода содержит суточную норму). Врачи объяснили, что данный витамин участвует в формировании хряща и соединительной ткани.

Овсянка. В ней много марганца, который способствует восстановлению суставов.

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