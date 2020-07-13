Ученые из Blood Pressure UK (Великобритания) назвали самый эффективный продукт против гипертонии. Он способен не только предупредить развитие заболевания, но и способствует нормализации уровня давления даже во время течения болезни. Исследования шведских ученых были опубликованы в издании Express.

По результатам исследования, наилучшие результаты в предупреждении гипертонии дает шпинат.

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По словам медиков, шпинат - настоящий суперфуд, он содержит важные для сердечно-сосудистой системы питательные вещества калий, фолат и магний.

Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления

Медики пояснили, что его регулярное употребление помогает сбалансировать хрупкий баланс калия и натрия, необходимый для здоровых сосудов. Благодаря такому балансу почки эффективнее справляются с работой по выведению лишней жидкости, создающей дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, повышающую риск развития опасной гипертонии.

фото: pixabay

Организм современных людей зачастую страдает от избытка натрия (соли), снижающего способность почек удалять жидкость. Шпинат является одним из лучших продуктов для защиты от подобной проблемы.

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