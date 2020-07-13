Спасение от гипертонии: назван самый эффективный продукт против гипертонии [ Редактировать ]
Ученые из Blood Pressure UK (Великобритания) назвали самый эффективный продукт против гипертонии. Он способен не только предупредить развитие заболевания, но и способствует нормализации уровня давления даже во время течения болезни. Исследования шведских ученых были опубликованы в издании Express.
По результатам исследования, наилучшие результаты в предупреждении гипертонии дает шпинат.
фото: pixabay
По словам медиков, шпинат - настоящий суперфуд, он содержит важные для сердечно-сосудистой системы питательные вещества калий, фолат и магний.
Благодаря обилию полезных для сердца питательных веществ, шпинат способен эффективно снижать показания артериального давления
Медики пояснили, что его регулярное употребление помогает сбалансировать хрупкий баланс калия и натрия, необходимый для здоровых сосудов. Благодаря такому балансу почки эффективнее справляются с работой по выведению лишней жидкости, создающей дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, повышающую риск развития опасной гипертонии.
фото: pixabay
Организм современных людей зачастую страдает от избытка натрия (соли), снижающего способность почек удалять жидкость. Шпинат является одним из лучших продуктов для защиты от подобной проблемы.
Напомним, что ранее мы рассказывали, какие смузи самые полезные для организма.
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