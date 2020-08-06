"Дадим достойный отпор": Зеленский обратился к украинцам [ Редактировать ]
В четверг, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Соответствующий пост он сделал на своей странице в Instagram.
Так, президент сказал:
В течение последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы храните своих собратьев. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет нас когда-то где-нибудь наступать, вы всегда дадите достойный отпор.
Ранее мы писали о том, что Зеленский оценил перемирие на Донбассе.
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