В четверг, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Соответствующий пост он сделал на своей странице в Instagram.

Так, президент сказал:

В течение последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы храните своих собратьев. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет нас когда-то где-нибудь наступать, вы всегда дадите достойный отпор.

Ранее мы писали о том, что Зеленский оценил перемирие на Донбассе.