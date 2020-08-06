В Киеве на Столичном шоссе столкнулись два автомобиля BMW - внедорожник и седан. В результате аварии три человека погибли на месте и двое травмированы. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Погибли две женщины 1998 и 2001 годов рождения и мужчина 1990 года рождения - пассажиры седана. Еще один мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Водитель внедорожника находился в авто один, он также получил травмы, его передали медикам.

Двое раненых мужчин 1997 и 1999 г.р. оказались заблокированными в автомобилях.

Спасателям с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта пришлось вырезать их из груды металла.

Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.

По предварительным данным, водитель седана не пропустил внедорожник, который двигался ему навстречу, и попытался повернуть налево.

Ранее сообщалось, в Крыму в ДТП погибли 9 человек.