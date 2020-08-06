Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что "только руководство Украины могло сдать России Крым". Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Потому что у вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли. Я знал детали, не все там было так "по великому" - спланировали, захватили и прочее. Вы просто безалаберно, бестолково относились и отнеслись к территории Крыма... Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!

По мнению Лукашенко, надо было попытаться задержать людей, которые хотели захватить Крым. В крайнем случае - стрелять в них.

Если бы вы заняли тогда жесткую позицию, никакой стрельбы бы не было.

На вопрос, вернется ли Крым в состав Украину "при нашей жизни", президент Беларуси ответил отрицательно.

Конечно, нет. С Донбассом проще. Донбасс - пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события.

Ранее "Подробности" сообщали, что по мнению Лукашенко, Россия поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские.