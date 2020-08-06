"У вас не было желания защищать свой кусок земли": Лукашенко сделал громкое заявление о Крыме [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что "только руководство Украины могло сдать России Крым". Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.
Потому что у вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли. Я знал детали, не все там было так "по великому" - спланировали, захватили и прочее. Вы просто безалаберно, бестолково относились и отнеслись к территории Крыма... Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!
По мнению Лукашенко, надо было попытаться задержать людей, которые хотели захватить Крым. В крайнем случае - стрелять в них.
Если бы вы заняли тогда жесткую позицию, никакой стрельбы бы не было.
На вопрос, вернется ли Крым в состав Украину "при нашей жизни", президент Беларуси ответил отрицательно.
Конечно, нет. С Донбассом проще. Донбасс - пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события.
Ранее "Подробности" сообщали, что по мнению Лукашенко, Россия поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские.
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