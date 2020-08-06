"Путин знает, что на меня давить бесполезно" - Лукашенко [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным у него есть "определенное напряжение". Об этом Лукашенко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
У нас есть определенное напряжение, потому что мы оба - сильные личности, извините за нескромность. Я ему могу сказать все, что я считаю нужным, и он тоже. Даже матюкнуться можем по-мужски друг на друга. Но никогда не было крика.
Лукашенко сказал, что в целом отношения с российским лидером у него "дружеские". А Владимира Путина он считает "старшим братом", который "всегда должен младшего поддерживать". По словам Лукашенко, они с Путиным "оба мужики", но в остальном "абсолютно разные люди". При этом российский лидер знает, что на его белорусского коллегу "давить бесполезно".
Я ему говорю: не надо давить ни на меня, ни на Белоруссию. Он меня прервал и говорит: "Неужели ты думаешь, что я позволю себе на тебя надавить? Я же знаю, что все будет наоборот - бесперспективно и бесполезно". Это была его фраза. И он это сказал искренне. У него не было попыток на меня надавить, он понимал, что давить бесполезно.
При этом несколько дней назад в ходе обращения к народу и Национальному собранию Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские. При этом Москва останется ближайшим союзником Минска.
Напомним, что во вторник, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах. Основной день голосования назначен на 9 августа.
Александр Лукашенко баллотируется на очередной срок. Его главных соперников Виктора Бабарико и Валерия Цепкало отказались регистрировать в ЦИК.
После отказа избирательной комиссии регистрировать оппонентов Лукашенко в Беларуси прошли массовые акции протеста, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с ОМОНом. Были задержаны несколько сотен человек.
24 июля Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил об опасности уличных протестов и призвал не допустить массовых беспорядков. Несколько дней спустя под Минском задержали 33 наемников частной военной кампании "Вагнера". Украина намерена добиться их экстрадиции.
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