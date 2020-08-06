Центры занятости в Украине возвращаются к обычному режиму работы и вновь будут проводить личный прием граждан, а также содействовать трудоустройству не только онлайн, но и непосредственно в учреждениях. Об этом сообщает Государственный центр занятости.

Восстанавливается работа учреждений в только "зеленой" зоне эпидемической опасности. Частичные ограничения сохранятся для центров занятости, находящихся в районах, где определены "желтый", "оранжевый", "красный" уровни опасности.

К ним относятся Винницкая, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Обслуживание будет проводиться с соблюдением установленных карантинных правил, все соискатели и работодатели должны использовать средства индивидуальной защиты.

По состоянию на 6 августа статус безработного имеют 502 тысячи украинцев. За период действия карантина (12 марта - 4 августа) статус безработного получили 406 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прогнозирует, что к концу года работы лишится каждый десятый украинец.