На трассе "Киев - Одесса" ограничили движение автомобильного транспорта в пригороде Одессы, в районе моста через Хаджибейский лиман. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщило областное управлении Патрульной полиции.

Ограничение будет действовать по 10 августа. Причина - большое количество автомобилей с отдыхающими, которые едут в направлении морской столицы Украины. Подобная ситуация наблюдалась перед длинными выходными в июне и после них, что привело к образованию огромных пробок на выезде из города.

Чтобы уменьшить нагрузку транспорта на автомобильную дорогу М-05 Киев - Одесса, патрульными полицейскими будет осуществляться реверсивное регулирование движения. Для комфортного путешествия водителям, которые едут в курортные города на юге Одесской области, рекомендуем осуществлять объезд указанного участка дороги в соответствии со схемой объезда.

Схема объезда предусматривает движение по дороге Т-16−18 через Раздельную, Степановку, и у Кучургана поворот на трассу М-16 с выездом на Одессу. Легковым автомобилям рекомендуют воспользоваться объездной дорой через Еремеевку.

Ранее сообщалось, что в природном парке под Одессой град убил сотни птиц.