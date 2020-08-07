Перевірити, чи дотримується ворог режиму тиші, на передову приїхав Володимир Зеленський. Президент упродовж двох днів також відвідав кілька населених пунктів Донецької та Луганської областей і поговорив із місцевими. Як усе було - розкаже Лариса Зубенко.

Свій візит на Донбас Володимир Зеленський розпочав із нагородження військових. Символічно на тлі зруйнованих обстрілами будівель. Далі - покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам.

Після цього на передову. Там із перших вуст дізнатися чи продовжує ворог обстрілювати наші позиції після визначеного 27 липня перемир'я. Тихо, лише поодинокі провокації.

Последняя провокация в ночь на 4 августа - противник проводил инженерные работы, снимал растяжки впереди своих позиций, также проводит инженерные работы постоянно, то есть слышно и периодически видно, что подавалось в видео-отчетах, что противник проводит инженерные работы на переднем крае.

Про провокації після перемир"я кажуть солдати з усіх напрямків фронту.

Противник, скориставшись ситуацією, що після перемир'я від нас жодного пострілу, неодноразово фіксувалось те, що противник проводить фортифікаційні роботи.

Та військові запевняють - готові дати противнику відсіч. Адже на боці української армії - міжнародні конвенції.

Мы всегда готовы оборонять нашу родину, всегда готовы дать отпор противнику, несмотря на данный режим тишины, мы всегда готовы перейти к обороне при необходимости, огонь в ответ не открываем несмотря на периодические провокации противника.

Володимир Зеленський провів на передовій два дні. Сьогодні, підсумувавши, заявив, що попри нестабільність навіть під час перемир"я, бойовий дух українських солдатів на висоті.

Володимир Зеленський, президент України:

Проїхали більше 100 км впродовж контактної лінії, їли з хлопцями, ночували також, повністю хочеш зрозуміти, поспілкуватись зберігається режим тиші з нашого боку, все під контролем, ніхто нічого не збирається здавати. В нас сильна, потужна армія, ми її поважаємо, тому і боремося за Україну, боремося за таких героїв, щоб вони дійсно повертались живими.

Тим часом в Офісі президента вже анонсують черговий обмін полоненими. Списки і дати саме погоджують.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України:

Ми сподіваємось, що на найближчих засіданнях ТКГ вже буде остаточно погоджено списки щодо обміну і ми сподіваємось, що протягом декількох тижнів ми вже зможемо говорити про конкретні дати щодо обміну, також я знаю, що під час останньої розмови з Путіним президент піднімав питання щодо повернення 22 кримських татар, які незаконно утримуються в Криму.

Повернутися на Схід, аби перевірити всю лінію фронту, президент пообіцяв уже найближчим часом.