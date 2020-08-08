За сутки в столице зафиксированы 200 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за период эпидемии в Киеве зарегистрированы 9378 случаев COVID-19, 145 человек погибли (3 за минувшие сутки), при этом 42 человека за сутки выздоровели.

Читайте также Зеленский дал правительству "коронавирусное" поручение

Отмечается, что среди заболевших:

99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

90 мужчин, возрастом от 19 до 78 лет;

11 детей - от 2 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных киевлян лаборатороно подтвердили в Дарницком районе (29 пациентов), Днепровском районе (28 человек), Деснянском районе (24 больных), Оболонском и Святошинском районах (по 23 случая).

Читайте также, Украина бьет суточные антирекорды по коронавирусу. За минувшие 24 часа зарегистрированы 1489 случаев COVID-19.