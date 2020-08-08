В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксированы 200 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за период эпидемии в Киеве зарегистрированы 9378 случаев COVID-19, 145 человек погибли (3 за минувшие сутки), при этом 42 человека за сутки выздоровели.
Отмечается, что среди заболевших:
- 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 90 мужчин, возрастом от 19 до 78 лет;
- 11 детей - от 2 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных киевлян лаборатороно подтвердили в Дарницком районе (29 пациентов), Днепровском районе (28 человек), Деснянском районе (24 больных), Оболонском и Святошинском районах (по 23 случая).
Читайте также, Украина бьет суточные антирекорды по коронавирусу. За минувшие 24 часа зарегистрированы 1489 случаев COVID-19.
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