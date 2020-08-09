США призвали Россию прекратить нарушать права крымских татар [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию прекратить нарушать права крымских татар в оккупированном Крыму. Россия также должна вернуть Украине оккупированную территорию.
Соответствующее заявление сделали в посольстве США в Украине.
В американском посольстве напомнили, что Крымский полуостров является суверенной украинской территорией.
"В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию", - заявили в дипломатическом представительстве.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Путин обсудили освобождение крымских татар.
Также мы писали о том, что Украина закрывает пункты пропуска на админгранице с Крымом.
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