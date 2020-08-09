Настоящий сжигатель жира: какой популярный продукт поможет похудеть [ Редактировать ]
Диетологи рассказали о продукте, который признали настоящим сжигателем жира. Ежедневное употребление этого "друга фигуры" поможет сбросить лишние килограммы, пишет Healthline.
Речь идет о полезных, а также невероятно вкусных фисташках.
И хотя принято считать, что орехи - продукт высококалорийный, фисташки являются исключением. Ведь они выигрывают за счет большого количества полезных важных элементов.
В фисташках содержится большое количество белка, микронутриентов и полезных волокон. Богатые они витамином К и калием. Также в них содержатся фитостеролы, гамма-токоферол и бета-каротин.
Исследователи провели развернутый эксперимент, к которому привлекли людей с ожирением. Каждый из испытуемых в течение четырех месяцев ежедневно употреблял по 42 грамма фисташек.
Все они не только быстро сбрасывали вес, но и существенно теряли в объемах. Также у них снизилось артериальное давление. При этом все добровольцы рассказали, что у них пропала тяга к сладкому.
Ранее мы писали о том, как кофе влияет на похудение.
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