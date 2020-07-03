Как кофе влияет на похудение [ Редактировать ]
По словам британских ученых, кофеин особым образом воздействует на гормоны, концентрируя содержание кортизола, гормона стресса, который вырабатывают надпочечники. В умеренных количествах он организму необходим, так как регулирует уровень глюкозы в крови, активирует мозговую деятельность, поддерживает нервную систему, передает newsyou.info.
Однако при повышенном уровне кортизола снижается выработка тестостерона, ослабляется иммунитет, появляется тревожность, раздражительность, бессонница и, как следствие, начинает накапливаться жировая ткань в области живота.
Известный диетолог Алексей Ковальков тоже отмечал, что кортизол способствует ожирению.
По его словам, в обычной ситуации в день человек может набрать 150 граммов жировой ткани, а в состоянии стресса он способен набирать все 250-300 граммов.
При этом известно, что в составе кофейных зерен имеется большой запас антиоксидантов, так что все дело, по-видимому, в дозировке и качестве напитка.
Ранее мы писали, кому категорически запрещено есть черешню.
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