В воскресенье, 9 августа, в Ивано-Франковской области произошло жуткое ДТП с жертвами. Об этом сообщает областная полиция.

В 18:10 в поселке Перегинское Рожнятовского района водитель микроавтобуса Mercedes Vito выехал на встречную полосу движения и протаранил автомобиль ВАЗ.

В результате аварии на месте происшествия погибли 32-летний водитель с ВАЗа и двое его пассажиров - 62 и 57 лет. Травмы получили 26-летняя женщина и ее 2-летний ребенок, они госпитализированы в местную больницу. Все погибшие и пострадавшие - жители села Перегинское.

Безработный 26-летний водитель Mercedes - житель соседнего села - не пострадал. В момент аварии он был пьян - в его крови обнаружено 2,42 промилле алкоголя.

Пьяный убийца задержан, его будут судить по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - "нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких лиц". Данное преступление карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Обухове произошло жуткое тройное ДТП.