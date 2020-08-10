В случае роста заболеваемости COVID-19 до более 2 тысяч случаев в день в стране увеличится уровень смертности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По информации, при ухудшении статистики смертность может составить по 40-50 человек в день.

Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой.

Отмечается, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса.

Ранее мы писали, что в Украине за сутки зафиксировали более тысячи случаев COVID-19. 4 региона страдают больше всего.