В Украине произойдет скачок смертности от коронаивруса [ Редактировать ]
В случае роста заболеваемости COVID-19 до более 2 тысяч случаев в день в стране увеличится уровень смертности.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По информации, при ухудшении статистики смертность может составить по 40-50 человек в день.
Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой.
Отмечается, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса.
Ранее мы писали, что в Украине за сутки зафиксировали более тысячи случаев COVID-19. 4 региона страдают больше всего.
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