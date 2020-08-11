В городе Первомайск Николаевской области 15-летнего парня подозревают в изнасиловании малолетней девочки.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

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Отмечается, что вечером 10 августа к правоохранителям обратился отец ребенка. Его семилетняя дочь рассказала, что, когда она играла на улице, на нее напал 15-летний соседский парень. Юноша затащил девочку в кусты и изнасиловал ее.



Правоохранители задержали подозреваемого. Если вину юноши докажут, ему грозит от десяти до пятнадцати лет за решеткой.



"Назначено проведение ряда необходимых экспертиз, по результатам которых в отношении злоумышленника будет принято законное решение", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Сумах известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку.

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