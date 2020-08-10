В Киевской области полицейские задержали несовершеннолетнего парня, который основательно подозревается в причинении смерти 12-летней девочке. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.



Как сообщалось ранее, полиция Киевщины проводила мероприятия по розыску пропавшей 12-летней жительницы города Яготин, которая исчезла в ночь на 10 августа.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей. Он пока задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Работники полиции устанавливают причины совершения тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что под Ривне активистку пытались задушить на глазах у ребенка. Также мы писали о том, что в поезде "Укрзализныци" пьяный пассажир пытался задушить проводника.