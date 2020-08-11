У Північній Європі аномальна спека. Франція пережила найспекотніший липень за останні 60 років і не без втрат - там горять житні поля. Припікає і в Німеччині та Бельгії. Особливо важко люди переносять високі температури - ще й через необхідність носити маски. Олена Абрамович розкаже більше.

Це ферма на півночі Франції - практично на кордоні з Бельгією. Зібрати пшеницю з ділянки фермер устиг, а от урятувати комбайн, на якому працював - уже ні. Поле загорілося, а з ним - і техніка.

Такі пожежі раніше траплялися здебільшого на півдні Франції. Та тепер, зі змінами клімату, посушливі зони розширюються.

Філіпп Ваян, фермер:

Раніше в нас були справжні зими зі снігом, морозом. А тепер морозів практично немає. Минулого року я вперше не використовував жодних засобів проти заморозків. Було лише мінус 2 градуси.

Цьогорічний липень - найспекотніший у Франції за останні 60 років. Рекордні температури фіксують і в Бельгії - там метеорологи оголосили "червоний рівень небезпеки". Бельгія Потерпають не лише фермери, а й містяни. Минулий тиждень в країні повітря прогрілося до +37. А через епідемію люди ще й змушені носити маски.

Антуан Ізо, пресофіцер Національного кризового центру Бельгії:

Спека не ставить паузу Covid-19 і не змінює правил, яких ми повинні дотримуватися. Ми не можемо відмовитися від масок через те, що нам жарко чи некомфортно в них.

З порушниками маскового режиму поліція не церемониться - штраф 250 євро. І часом це закінчується бійками - як-от на пляжі міста Бланкенберге. Молодики, яких хотіли оштрафувати, стали жбурляти в правоохоронців піском, парасолями та шезлонгами.

Єдине послаблення, яке дозволила влада кількох бельгійських міст, - це відвідування басейнів. Раніше через карантин туди пускали не більше ніж чотири людини за годину на одну доріжку. Тепер дозволили більше.

Удома взагалі немає чим дихати. Всі вікна зашторені, але це не допомагає, басейн - найкращий вихід.

Та охочих поплавати в міських басейнах стільки, що пускають туди лише за умови попередньої реєстрації. І навіть це не рятує від необхідності годинами стояти в черзі на вулиці. Тож традиційною "доступною" розвагою для багатьох залишились фонтани.