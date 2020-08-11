В Финляндии пройдет первый чемпионат мира по обниманию деревьев [ Редактировать ]
В Финляндии, в курортном городке Леви, состоится первый чемпионат мира по обниманию деревьев. Об этом сообщает Visit Levi.
В соревнованиях будут представлены участники из девяти стран – Финляндии, США, Австралии, Эстонии, Германии, Италии, Малайзии, России и Шотландии. Все участники уже проживают в Леви.
Соревнования пройдут в три этапа. На первом этапе участники будут соревноваться в том, кто обнимет больше деревьев за восемь минут. При этом каждое дерево нужно будет обнимать не менее 5 секунд. Затем будет оцениваться, насколько искренне спортсмен обнимает дерево. Третий этап получил наименование "фристайл". Здесь важно будет, насколько креативно участники подойдут к процессу обнимания деревьев. На это будет отведена одна минута.
Организаторы приглашают и к дистанционному участию в конкурсе. Любой желающий может прислать фотографию в обнимку с деревом, поставив хэштег TreeHugging и указав географические координаты дерева, которые можно определить с помощью функции компаса большинства смартфонов, а также описать, почему участник выбрал именно это дерево.
Конкурс пройдет в Леви в полдень, 22 августа, в лесу Халипуу. Но при этом до 29 августа можно присылать свои фотографии в обнимку с деревьями и публиковать их на сайте конкурса.
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