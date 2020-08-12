Телеведущие массово увольняются с государственных каналов Беларуси [ Редактировать ]
Из-за несогласия с политикой властей, применивших силу для разгона мирных протестующих, сразу несколько белорусских журналистов, работающих на государственных телеканалах, объявили о своем увольнении. Об этом сообщает "Медуза".
Об увольнении на своей странице в Instagram объявил ведущий госканала "Беларусь-1" Евгений Перлин. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Что стало с моей Беларусью? Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь.
Об уходе с "Общенационального телевидения" сообщила в Instagram и телеведущая Ольга Богатыревич.
Нас мало, но мы есть.
Уволилась ведущая телешоу "Доброе утро, Беларусь!"на госканале "Беларусь 1" Вера Каретникова. Накануне с этого же канала также ушел ведущий Сергей Козлович.
Это мой выбор. С моей бесконечной любовью к жизни и к работе сегодня мой последний рабочий день. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет.
Также уволились ведущая "СТВ" Татьяна Бородкина и сотрудники "Первого канала "белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.
Ранее сообщалось, что в Беларуси начались массовые забастовки.
по теме
Порошенко посоветовал Лукашенко, как остановить "майдан" (видео)
Порошенко призвал украинскую власть в контакте с партнерами по Люблинскому треугольнику назначить Специального представителя по Беларуси
Беларусам включили интернет, но запретили покупать пиротехнику
Петарды и фаеры используют участники акций протеста, которые проходят в Минске и других городах Беларуси
Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой (видео)
Первым Лукашенко поздравил китайский лидер Си Цзиньпин
ЦИК Беларуси объявил результаты выборов: Лукашенко остается на шестой срок (фото)
По официальным данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей
В Минске задержали украинских волонтеров (видео)
Украинцы снимали акции протеста оппозиции против Александра Лукашенко