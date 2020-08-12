Из-за несогласия с политикой властей, применивших силу для разгона мирных протестующих, сразу несколько белорусских журналистов, работающих на государственных телеканалах, объявили о своем увольнении. Об этом сообщает "Медуза".

Об увольнении на своей странице в Instagram объявил ведущий госканала "Беларусь-1" Евгений Перлин. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Что стало с моей Беларусью? Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь.

Об уходе с "Общенационального телевидения" сообщила в Instagram и телеведущая Ольга Богатыревич.

Нас мало, но мы есть.

Уволилась ведущая телешоу "Доброе утро, Беларусь!"на госканале "Беларусь 1" Вера Каретникова. Накануне с этого же канала также ушел ведущий Сергей Козлович.

Это мой выбор. С моей бесконечной любовью к жизни и к работе сегодня мой последний рабочий день. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет.

Также уволились ведущая "СТВ" Татьяна Бородкина и сотрудники "Первого канала "белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси начались массовые забастовки.