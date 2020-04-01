Автоконцерн Lamborghini почав виробляти медичні маски [ Редактировать ]
Італійський автоконцерн Lamborghini почав виробляти медичні маски. Цех з виробництва індивідуального захисту обладнали на одному зі своїх італійських заводів.
Медичні засоби постачатимуть у лікарні міста Болон'я. Виробнича потужність новоствореного підприємства: тисяча масок на добу, та ще 200 медичних щитків.
На передову боротьби з вірусом продукт надходитиме вже після перевірки експертами.
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