Італійський автоконцерн Lamborghini почав виробляти медичні маски. Цех з виробництва індивідуального захисту обладнали на одному зі своїх італійських заводів.

Медичні засоби постачатимуть у лікарні міста Болон'я. Виробнича потужність новоствореного підприємства: тисяча масок на добу, та ще 200 медичних щитків.

На передову боротьби з вірусом продукт надходитиме вже після перевірки експертами.