Жуткие кадры: в Калифорнии пылает крупный пожар (видео) [ Редактировать ]
В США, в штате Калифорния, недалеко от озера Хьюз, вспыхнул крупный пожар кустарников. Об этом сообщает NBC Los Angeles.
Пожар начался на территории Национального заповедника "Анджелес", он быстро распространился на площади около 4 тыс. га.
Организована эвакуация жителей по меньшей мере из 100 домов. Причиной стремительного распространения огня стали высокая температура воздуха, низкий уровень влажности и порывистый ветер.
Напомним, ранее мы сообщали о возможных землетрясениях в Украине. Читайте также, от лесных пожаров в Австралии погибли три миллиарда животных.
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