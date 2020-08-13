В США, в штате Калифорния, недалеко от озера Хьюз, вспыхнул крупный пожар кустарников. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Пожар начался на территории Национального заповедника "Анджелес", он быстро распространился на площади около 4 тыс. га.

Организована эвакуация жителей по меньшей мере из 100 домов. Причиной стремительного распространения огня стали высокая температура воздуха, низкий уровень влажности и порывистый ветер.

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