От лесных пожаров в Австралии погибли три миллиарда животных [ Редактировать ]
Около трех миллиардов животных погибли и пострадали от лесных пожаров, бушевавших в Австралии в 2019-2020 годах. Такая цифра приводится в исследовании, сделанном по заказу Всемирного фонда дикой природы, сообщает Phys.org.
Авторы доклада изучили все территории "Зеленого континента", пострадавшие от пожаров. В начале 2020 года сообщалось, что только в двух штатах Новый Южный Уэльс и Виктория погибло около миллиарда животных.
По данным зоозащитников, по всей Австралии последствия пожаров затронули 143 млн млекопитающих, 2,5 млрд рептилий, 180 млн птиц и 51 млн лягушек.
Сколько животных погибло непосредственно в пожарах, не уточняется. Речь идет также о тех, кто не выжил после того, как огонь уничтожил их среду обитания.
Результаты исследования еще обрабатываются, финальный отчет будет опубликован в конце августа 2020 года. По словам авторов доклада, оценка в три миллиарда пострадавших и погибших животных вряд ли изменится.
Напомним, что с сентября 2019 года по март 2020-го в Австралии из-за лесных пожаров погибли 34 человека, огонь уничтожил 3 тысячи жилых домов.
Снимок из космоса на охваченный огнем национальный парк Косцюшко, Австралия, 4 января 2020 года/Фото: Reuters
Ранее сообщалось, что в Австралии на берегу обнаружили неизвестное морское чудовище.
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