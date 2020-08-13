Британский композитор, написавший музыку к мюзиклам "Призрак оперы", "Иисус Христос – суперзвезда", "Эвита", "Кошки" и другим, Эндрю Ллойд Уэббер стал одним из добровольцев в испытаниях экспериментальной британской вакцины от коронавируса.

Об этом Уэббер сообщил в Twitter.

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"Я очень рад, что завтра (13.08) мне сделают прививку от COVID-19. Я сделаю все, чтобы доказать, что театры можно безопасно открывать", – написал Уэббер.

72-летнему Уэбберу сделают прививку в рамках программы испытаний вакцины ChAdOx1 nCoV-19, над которой работали ученые Оксфорда.

К слову, Уэббер имеет рыцарский титул.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил разработать вакцину от коронавируса.