Композитор "Призрака оперы" испытает на себе вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
Британский композитор, написавший музыку к мюзиклам "Призрак оперы", "Иисус Христос – суперзвезда", "Эвита", "Кошки" и другим, Эндрю Ллойд Уэббер стал одним из добровольцев в испытаниях экспериментальной британской вакцины от коронавируса.
Об этом Уэббер сообщил в Twitter.
"Я очень рад, что завтра (13.08) мне сделают прививку от COVID-19. Я сделаю все, чтобы доказать, что театры можно безопасно открывать", – написал Уэббер.
72-летнему Уэбберу сделают прививку в рамках программы испытаний вакцины ChAdOx1 nCoV-19, над которой работали ученые Оксфорда.
К слову, Уэббер имеет рыцарский титул.
Ранее сообщалось, что Зеленский поручил разработать вакцину от коронавируса.
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