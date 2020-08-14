В Беларуси отпустили более двух тысяч задержанных - МВД [ Редактировать ]
В Беларуси уже более 2000 задержанных человек вышли на свободу. Это связанно с тем, что в Министерстве внутренних дел (МВД) озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За четыре дня протестов в стране задержали около 7 тысяч человек.
Этот процесс (освобождения, - ред.) идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси освободили задержанных во время протестов украинцев.
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