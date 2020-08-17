Майже два тижні минуло від катастрофічного вибуху у Бейруті

Майже два тижні минуло від катастрофічного вибуху у Бейруті. У місті розбирають завали та заново налагоджують життя. Свою лепту вносить у цю справу волонтерське об'єднання, що рятує домашніх тварин. Про щасливі історії возз'єднання їх із господарями - розповість Ольга Жидецька.

Натхненниця зоозахисної громадської організації "Тварини Лівану" показує нинішніх постояльців притулку. Від часу руйнівного вибуху у Бейрутському порті - їх суттєво побільшало. До трагедії активісти головно займалися захистом прав тварин. Після катастрофи - кинулися на допомогу чотирилапим, що так само як і люди в одну мить утратили все. Коли розмістили заклик приєднатися до них у соцмережі, здивувалися, скільки небайдужих на нього відгукнулося.

Меггі Шаараві, віцепрезидентка зоозахисної організації:

Я навіть не могла би уявити, що хтось прийде і скаже: "ви допомагаєте тваринам, а не людям!" Ніхто такого і не говорив. Ця трагедія викликала співчуття до всіх живих істот. І що справді прекрасно - люди об'єдналися на багатьох фронтах.

Натепер активісти розподілилися одні розшукують тварин, інші відловлюють, третя група - шукає власників або прилаштовує в нові домівки. На їхньому рахунку безліч врятованих пухнастиків. У всіх свої історії, хтось с переляку вистрибнув з балкона, когось засипало уламками, хтось досі в тяжкому стресі. Але найбільше волонтери пишаються щасливими історіями, коли тварин повертали господарям. Їх уже понад сотня.

Янді Сфейр, власниця врятованої кішки:

Я не втрачала надії знайти мою Лакі. Але минув тиждень, лив дощ, її все не було. Радість, коли я дізналася, що її знайшли і нарешті її побачила - була невимовною. Вона застрягла під завалами і була там увесь цей час.

Рятівники розповідають іноді історії спасіння чотирилапих просто дивовижні. Тварин знаходять у ліфтових шахтах, затисненими цементними брилами, у смертельних пастках без їжі і води.

Камаль Хатиб, волонтер:

Наша мета - возз'єднати всіх власників домашніх тварин із втраченими плеканцями. Це надзвичайне відчуття, коли бачиш їхню зустріч. Ці живі істоти для декого - останній зв'язок зі зруйнованою домівкою.

Вибух на складах у порті Бейруту стався надвечір четвертого серпня. Потужна ударна хвиля знесла кілька міських кварталів. Унаслідок загинуло понад 170 людей. Тисячі постраждали.