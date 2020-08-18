Лидер политической партии "Команда Днепра" Александра Климова выступила с заявлением о создании новой политической силы в Днепре. По ее словам, Днепр - мощный, талантливый город, кузница кадров и промышленный гигант, требующий развития и глубоких изменений внутри своей сферы управления. И для того, чтобы это осуществить, в городе должна быть создана община. Александра Климова отметила, что именно содействие становлению гражданского общества является основной миссией новосозданной политической партии - "Команды Днепра".

"В Днепре появилась новая политическая сила, ее название - "Команда Днепра". Мы - вольное объединение граждан, собравшихся для того, чтобы делать подвижные и глубокие изменения в Днепре. Все члены команды вышли из общественной деятельности и не понаслышке знают, что такое быть общественными деятелями и как создавать социальные проекты, когда тебя никто не поддерживает. Но нами движет желание и уверенность, что только мы можем изменить наш город - Днепр, который назван в честь большой и могучей реки, которая объединяет три страны, Правобережную и Левобережную Украину. Это высокая миссия для нас, ведь Днепр - это восточный форпост Украины, мы стоим на восточном рубеже, защитили нашу страну от страны-агрессора, и сейчас перед нами стоят новые условия и новые вызовы. Нам предстоит создать объединенную территориальную общину: где мы будем взаимодействовать с властью, где власть и общество сольются воедино. Мы должны объединить наш город и дать ему развитие. Потому что Днепр - это город с высоким интеллектуальным, творческим и научным потенциалом. Этот город славы, кузница кадров, и мы обязательно должны найти свое место на картах Украины, Европы и мира, и восстановить свою роль. Нужно внутри города сформировать понимание, в чем его сила и миссия, ведь только мы определяем, как жить в нашем городе", - сказала Александра Климова.

Основная миссия - создание общественного представительства во всех органах власти

Александра Климова сакцентировала внимание на том, что основной миссией "Команды Днепра" является содействие становлению гражданского общества, а именно создание общественного представительства во всех органах власти. То есть, при каждом департаменте управления должна быть создана рабочая группа, которая сама должна решать, каким образом ей развиваться.

"Мы знакомы с европейским опытом, нам не надо его бояться, а нужно перенимать. Всегда и во все времена цивилизация получала развитие именно внутри городов, однако жители города - еще не община. Нам нужно создать гражданскуюобщину, которая возьмет за себя ответственность за наше будущее. Поэтому, нашей основной задачей является сделать открытой власть и улучшить взаимодействие между властью и обществом", - отметила она.

Женщины должны присоединяться к политике

Лидер партии сделала личное обращение для женщин и призвала их присоединяться к "Команде Днепра": "Украина - это женщина, и для меня большая честь быть лидером такой команды. Я знаю, что это трудный путь, но мы этого не боимся. И я призываю всех женщин - присоединяйтесь к нашему кругу, будьте более активными. Вместе мы победим, ведь только нам решать, в каком городе жить и воспитывать своих детей".

Александра Климова поделилась своим опытом в политике и рассказала о себе как женщине в роли общественного деятеля.

"Я была именно той женщиной, которая не согласилась с тем, что на территории школы №10 будет построено 23-этажное здание. Я могу гордиться, что была инициатором и лидером движения против застройки этой территории. Также с моим участием были разработаны проекты по профессиональному выгоранию для учителей, проекты ресоциализации ветеранов, во время карантина был разработан проект поддержки в период самоизоляции. И это только малая часть того, что было сделано. Поэтому я и моя команда на самом деле знаем, что такое общественная деятельность. В прошлом году на стадии предвыборной кампании мы объединили 4 кандидата в народные депутаты по 4 участкам. Это был для нас новый, сложный опыт, ведь политика в Украине - это не легко. Но за этот год мы получили много знаний, обменивались опытом с европейскими коллегами. И сейчас нам стоит растить новых политических лидеров для собственного же благополучия", - отметила Александра Климова.