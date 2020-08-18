Блогер из США создал пневматический пистолет, который стреляет медицинскими масками. Аллен Пэн представил свое изобретение на YouTube-канале.

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Так, маска в пистолете снабжена четырьмя длинными веревочками, к ним присоединены небольшие грузила, которые выпускаются при выстреле под действием сжатого углекислого газа из четырех отдельных дул.

Когда маска попадает на лицо, грузила обвязывают веревочки вокруг шеи. У пистолета есть прицел, расположенный под дулами - целиться нужно в шею.

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