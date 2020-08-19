Лукашенко отказался от переговоров с Меркель [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она пыталась связаться с ним несколько раз.
Об этом она заявила на брифинге по итогам саммита лидеров ЕС.
По ее словам, она пыталась организовать телефонный звонок Лукашенко, но от разговора он отказался. Меркель подчеркнула, что в таком случае не может быть посредником в диалоге с властями Беларуси.
Ранее стало известно, что Лукашенко привел войска в полную боевую готовность.
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