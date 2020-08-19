У США представили конкурента Tesla [ Редактировать ]
У Каліфорнії представили головного конкурента "Тесли" - електричний кросовер Mx-05. Потужність батареї нового "паркетника" 150 кВт, тож на одному заряді він здатен проїхати понад тисячу кілометрів з середньою швидкістю 90 км за годину.
Автівку розробив стартап Mullen Technologies. У серійне виробництво машину мають відправити за рік.
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