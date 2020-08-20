В Японії прикрасили вулиці "анімешними" малюнками [ Редактировать ]
У японському місті Токородзава вулиці прикрасили дорожніми люками з малюнками персонажів аніме. Усього встановили майже тридцять таких люків - з настанням темряви вони сяють.
Кошти на оновлення міста надав тамтешній аніме-продакшн, у рамках рекламної кампанії нового сезону мультсеріалу.
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