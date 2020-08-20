Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 45,01 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,79%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 42,55 доллара за баррель, потеряв 0,89%.

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