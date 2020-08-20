Чиновник оконфузился во время онлайн-конференции/ Фото: u-news.com.ua

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) один из участников онлайн-конференции муниципального совета занялся сексом в прямом эфире.

Об этом сообщает Metro.

Муниципальный совет собрался в рамках онлайн-конференции на платформе Zoom. Члены совета обсуждали школьное питание во время пандемии COVID-19.

Один из участников решил покинуть конференцию, забыв при этом выключить камеру. Спустя какое-то время мужчина вступил в интимную связь с женщиной в прямом эфире.

Отмечается, что на кадрах запечатлен линейный сотрудник муниципального совета, имя которого не сообщается. Остальные члены совета продолжили дискуссию, отсоединив секс-трансляцию.

Ранее мы писали о том, что депутат вышел на онлайн-связь с Европарламентом без штанов.