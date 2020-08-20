Президент США Дональд Трамп в начале своег оправления считал Украину частью России. Об этом в интервью австрийскому телеканалу Puls 24 рассказал Джон Болтон - бывший советник по национальной безопасности президента США.

Ведущий спросил у экс-советника, как ему работалось с президентом (17 месяцев - ред.), который "не знает, что Хельсинки не являются частью России". Болтон ответил, что такие недоразумения происходили постоянно.

Я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен после Второй мировой войны, и почему там до сих пор находятся американские войска. Это было частью проблемы в его отношениях с Украиной. Он думал, что это по сути часть России. И это продолжалось по широкому кругу тем.

Болтон признал, что каждый американский президент вступает в должность, не имея обширных всесторонних знаний обо всех ожидающих его вопросах и темах. По его словам, Трамп даже не стремился заполнить пробелы в своих знаниях.

Он считал важным то, что он думает о людях. Будь то канцлер Германии Меркель или диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын. Он думал, что его инстинкт подсказывает ему правильное решение.

Ранее сообщалось, что президент Трамп впервые высказался о событиях в Беларуси, назвав ситуацию там "ужасной".