Трамп впервые высказался о событиях в Беларуси [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп назвал "ужасной" сложившуюся в Беларуси ситуацию, сообщает Reuters. По его словам, Соединенные Штаты внимательно следят за происходящим.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Вашингтон намерен вместе с ЕС "помочь белорусскому народу достичь суверенитета и свободы". Дипломат не исключил введение санкций в отношении властей Белоруси. О начале подготовки персональных санкций против белорусских чиновников и политиков уже заявил Евросоюз.
Напомним, что депутаты Европарламента 17 августа заявили, что не признают Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси и назвали его персоной нон-грата в Евросоюзе.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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