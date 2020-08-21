На східному фронті противник знову відкрив вогонь. Бойовики намагалися спровокувати захисників Авдіївки били з великокаліберного кулемета. Українські армійці зброю у відповідь не застосовували.

Втім, бойову готовність підтримують на найвищому рівні. Мій колега Руслан Смещук став свідком того, як, у разі необхідності, відбити атаку ворога готуються танкові підрозділи.

Це одна із позицій у зоні відведення важкого озброєння. Тобто звідси до передової більше тридцяти кілометрів. Це - невеличка частинка тих сил, які будуть задіяні у разі критичної зміни фронтової ситуації. Тож танкісти відпрацьовують саме такі сценарії. Ворог прорвав оборону, зайняв наші позиції і тисне.

Орієнтир два - далекий ангар наше завдання знищити його, та провести атаку взводом вибити його, зайняти позиції, щоб рота змогла почати наступ.

Танкісти швидко залазять у затісні бойові машини і починають маневрувати. У сьогоднішній програмі таких швидких переміщень багато. Тут і проїзд через коридори у мінних полях, займання секторів обстрілів, і навіть відхід із прикриттям. Коли танки їдуть вперед, а башта цілить у супротивника назад. Наче спецпризначенці, але тільки із броні, та замість автоматів - гармати.

Роман, військовослужбовець ЗСУ:

Всі ввідні будуються до реальної тактичної обстановки. Ми ніколи не розслабляємося - і готові до відбиття атак противника.

У разі необхідності, танкісти мають дуже швидко рушати на передову. Причому - має бути одразу кілька паралельних ривків - різними маршрутами.

Роман, військовослужбовець ЗСУ:

Скільки потрібно часу - це таємниця, але скажу так. За визначений командиром час - ми здатні виконати завдання досить швидко.

Значна кількість з цих чоловіків, воювала на панцирниках у чотирнадцятому, п'ятнадцятому роках. Командир цієї машини з позивним Донбас розповідає - швидкість це запорука порятунку життя танкістів. Стрімко їздити, швидко та влучно стріляти, і миттєво відходити на іншу позицію.

"Донбас", військовослужбовець ЗСУ:

Приїхали, відпрацювали, вон даже не порозуміли, що по них працює і звідки. Поки вони зрозуміли з якої сторони по них працюють, нас там вже давно не було.

Танкісти розповідають, що у кожного сталевого монстра є своє ім'я. І свій характер. Адже танк для цих людей - більше аніж просто потужна зброя.