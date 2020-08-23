24 августа территорию Украины "накроют" сильные дожди с грозами.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Так, в Винницкой и Киевской областях объявили желтый уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, 24 августа в западных, северных и Винницкой областях грозы, днем на западе страны местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). По Киевской области днем 24 августа грозы (I уровень опасности, желтый).

Отмечается, что граждан призывают быть осторожными.

Ранее мы писали, в каких областях 23 августа испортится погода и пойдут дожди. На остальной территории переменная облачность без осадков. Дневная температура +24...+28.