Остров Бали не будет принимать иностранных туристов до конца 2020 года. Об этом заявил губернатор индонезийского острова Вайан Костер.

Ранее предполагалось, что Бали откроется для иностранного туризма 11 сентября. Для внутренних туристов остров открылся в середине июля.

По словам губернатора, решение было принято после его разговора с главой МИДа страны и соответствует общей политике властей.

Индонезийское правительство не может вновь открыть двери для иностранного туризма до конца 2020 года, поскольку мы остаемся еще в "красной" зоне. Ситуация не способствует тому, чтобы мы позволили иностранным туристам вернуться в Индонезию, в том числе и на Бали. Открытие границ не должно происходить в спешке и требует очень тщательной подготовки. Это связано с положением Бали как одного из мировых туристических центров.

По официальным данным, на Бали зарегистрировано 4576 случаев заражения коронавирусом и 52 летальных случая. Всего в Индонезии зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения COVID-19 и 6759 смертей.

Ранее сообщалось, что известная модель приехала на Бали в отпуск и попала за решетку.