У День Незалежності середмістям столиці крокували ветерани АТО [ Редактировать ]
Без будь-яких обмежень відбувся інший, уже неофіційний святковий захід. Другий рік поспіль у День Незалежності середмістям столиці крокують ветерани АТО.
Тож скільки захисників пройшло Хрещатиком? За маршем стежив Богдан Вербицький.
Це люди, які не просто виконали свій обов'язок перед собою, але і перед країною і своєю родиною.
Ветерани, військові, медики, волонтери - всіх об'єднує одна мета.
Дмитро, ветеран бойових дій:
Зібралися за тих, хто не повернувся. В першу чергу. Не заради картинки в медіа, чи фотографій.
А заради пам'яті. І загиблих побратимів, і ціни незалежності. Десятки тисяч захисників України зібралися на урочистий марш у центрі столиці. Парк Шевченка - місце старту і зустрічі побратимів.
Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов":
Я радий, що другий рік підряд, замість офіціозних урочистостей, з'явилась справжня, національна, фантастична традиція. Виходити десятками, сотнями тисяч сьогодні збереться людей для того, щоби сказати, що ми незалежні. Готові боротися за свою незалежність, і залишимося вільними людьми. Тому що ми українці.
Зібралися захисники в парку Шевченка. Це місце і старту, і зустрічі давніх побратимів.
Ось так - по-офіцерськи стримано, та щиро Дмитро зустрічає своїх товаришів. Ветеран зізнається: День Незалежности для нього - свято з гірким присмаком. На передовій, неподалік від Гранітного, втратив дев'ятьох побратимів.
Дмитро, ветеран:
Вони вже ніколи не прийдуть, ніколи не повернуться. З ними два офіцера. 26 серпня буде п'ять років як 4 хлопців прямим влучанням і загинули. 5 років вже буде. Двоє з них зовсім не мали родичів, у двох залишилося по доньці і сину.
Згадували не тільки військових, а й головних рятівників на фронті - медиків. Валентина прийшла на марш із портретом сестри - Ірини Шевченко. Хамер, у якому їхала медик, обстріляли протитанковою ракетою.
Валентина, сестра загиблої Ірини Шевченко:
Вони йшли за свободу, за нашу. За людей. За незалежність нашої країни.
Боровся за незалежність і Василь. На свято, як і всі, прийшов із побратимами. Щоправда, порахувати їх складно, бо всі хто тут, у парку, для чоловіка свої.
- Ми всі тут. - Вас тільки троє? - Нє, нас багато. - А багато це скільки? - Тисяч сто.
Загалом учасники війни на Донбасі, медики і волонтери сформували 48 колон із різних регіонів України. Навіть із Криму.
Крим - це Україна. Крим - це Україна.
Попереду йшли матері та члени сімей загиблих військовослужбовців, а також поранені вояки.
Дякуємо, дякуємо, дякуємо!
І так протягом усього маршу. На вулиці вийшли тисячі киян, щоб особисто подякувати воїнам та їхнім сім'ям.
Дякуємо, дякуємо! Слава! Слава! Слава!
Олена, киянка:
Я маю двох синів. І в них все добре. І за те, що в них все добре, я дякую нашим воїнам. Це в мене все добре, завдяки їм. І моїй подяці немає меж.
Олександр, киянин:
Якщо б їх не було, велика ймовірність того, що країна би сьогодні не святкувала. А далі продовжувала би боротися.
Петро Порошенко, президент України (2014-2019):
Україна сильна, вона має дуже потужний запас міцності, щоб вистояти супроти ворогів як ми це зробили в 2014. І щоб придбати імунітет, який захистить від випадкових людей, яких іронія долі підняла до вершин влади. Ми твердо наголошуємо, Україна буде европейською державою, вона вже є європейською державою, Україна буде в европейському союзі, Україна буде членом НАТО.
Марш закінчився гімном на Майдані Незалежності. Колона рухалася від парку Шевченка до Майдану декілька годин.
Україна - понад усе. Україна - понад усе.
по теме
День Незалежності України: як відбуваються урочистості в умовах карантину
Традиційно, 24 серпня в усіх регіонах тривають урочистості, однак через карантин головне свято країни - відбулося без військового параду
Слава по той бік Атлантики: історії відомих у США українців
Сьогоднішній День Незалежності - свято і для американських українців. А серед них і вчені, і бізнесмени, і голлівудські зірки, і навіть астронавтка
"Вишиванковий" фестиваль та святкові літургії: як у регіонах вітали Україну з Днем Незалежності
"Вишиванковий" фестиваль, святкові літургії, марш свободи та автопробіг під синьо-жовтими прапорами - так зі святом Незалежності вітали країну в регіонах
Як Україна святкує День Незалежності
Україна святкує День Незалежності. Цього дня 1991 року Верховна Рада ще Радянської України ухвалила Акт проголошення незалежності - документ, який засвідчував новий статус нашої держави
У Брюсселі до Дня Незалежності України відкрили виставку витинанок українського митця
Без парадів вишиванок, великих урочистих прийомів та благодійних ярмарків - відзначають День незалежності цьогоріч українці за кордоном. Усе через коронавірусні обмеження