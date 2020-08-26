Поважний вік - час втілювати юнацькі мрії. Так вирішив 83-річний Володимир Єрьоменко із Черкас. Продав квартиру, дві машини та хату в селі та придбав справжню яхту. Нею вже навіть встиг здійснити подорож Середземним морем. Прапори країн, у яких він уже побував тепер майорять на головній щоглі. Пан Володимир радить всім робити все можливе задля здійснення своїх мрій.

Володимир Євьоменко, яхтсмен: