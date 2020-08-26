Втілення юнацьких мрій: 83-річний чоловік із Черкас подорожує на власній яхті [ Редактировать ]
Поважний вік - час втілювати юнацькі мрії. Так вирішив 83-річний Володимир Єрьоменко із Черкас. Продав квартиру, дві машини та хату в селі та придбав справжню яхту. Нею вже навіть встиг здійснити подорож Середземним морем. Прапори країн, у яких він уже побував тепер майорять на головній щоглі. Пан Володимир радить всім робити все можливе задля здійснення своїх мрій.
Володимир Євьоменко, яхтсмен:
Хочу идти в море, хочу обойти вокруг света, естественно на ней, она способна...ну, хочу влюбится в женщину, да, да вот так примерно.
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