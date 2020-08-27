В Минске вечером в среду, 26 августа, бойцы ОМОНа во время разгона акции протеста заблокировали часть демонстрантов в костеле святых Симона и Елены, также известном как Красный костел.

Как сообщает Tut.by, силовики разгоняли протестующих, вышедших на площадь Независимости в Минске. Около сотни демонстрантов зашли в Красный костел, а вскоре выяснилось, что ОМОН заблокировал выход. Спустя 40 минут костел открыли, а некоторых людей, вышедших из него, задержали.

Лидер белорусских католиков, митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларус Тадеуш Кондрусевич выразил протест против действий милиции. Он потребовал провести расследование произошедшего и привлечь виновных к ответственности. Заявление митрополита опубликовано на сайте Римско-католической церкви в Беларуси.

Эти и подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряженности ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе в то время, как католическая церковь призывает к примирению и диалогу с целью разрешения невиданного в нашей стране социально-политического конфликта.

Создание препятствий для свободного входа и выхода людей из храма священник назвал грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания.

Ранее сообщалось, что кризис в Беларуси вызвал резкую девальвацию местного рубля.