Брэд Питт закрутил роман с немецкой моделью (фото) [ Редактировать ]
Голливудский актер Брэд Питт дал новый повод для слухов о романе с немецкой моделью Николь Потуральски.
Папарацци "застукали" 56-летнюю звезду кино в компании 27-летней девушки в парижском аэропорту Шарля де Голля. Они прибыли на одной машине и вместе сели на частный самолет.
Как сообщает британская газета The Sun со ссылкой на собственный источник, Питт повез Потуральски на винодельню на юге Франции, которая принадлежит ему совместно с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Пара остановилась в "Шато Миравиль" - имении актера во Франции.
По данным бульварного издания, Питт и Потуральски на публике ведут себя очень сдержанно, но в приватной обстановке дают волю эмоциям.
Николь Потуральски украшала обложки глянцевых журналов Harper's Bazaar и Elle. Девушка подписала контракт с модельными агентствами Next Model Management в Лос-Анджелесе и A Management в Германии.
Она живет в Берлине, в социальных сетях чуть более 100 000 подписчиков.
Напомним, что двухлетний брак Брэда Питта и Анджелины Джоли распался в сентябре 2016 года во время ссоры в их частном самолете. 45-летняя Анджелина и 56-летний Питт делят опеку над шестерыми детьми: Мэддокс (19), Пакс (16), Захара (15), Шайло (14) и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.
Ранее сообщалось, что Брэд Питт сыграл эксперта по коронавирусу в Saturday Night Live и жестко высмеял заявления президента США Дональда Трампа.
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