США запровадили санкції проти Росії через отруєння Навального [ Редактировать ]
США запровадили санкції проти Росії через отруєння Навального. Під економічні обмеження потрапили п'ятеро російських науково-дослідних інститутів, які, за твердженням американців, пов'язані з розробкою хімічної та біологічної зброї.
Напередодні Сполучені Штати попередили про жорстку реакцію, якщо підтвердиться причетність Кремля до замаху на опозиціонера.
Російська амбасада у Вашингтоні вже заявила, що не бачить підстав для нових санкцій, і попросила роз'яснень.
Медики німецької клініки "Шаріте", куди доправили Олексія Навального, підтвердили, що політика отруїли.
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