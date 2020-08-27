США запровадили санкції проти Росії через отруєння Навального. Під економічні обмеження потрапили п'ятеро російських науково-дослідних інститутів, які, за твердженням американців, пов'язані з розробкою хімічної та біологічної зброї.

Напередодні Сполучені Штати попередили про жорстку реакцію, якщо підтвердиться причетність Кремля до замаху на опозиціонера.

Російська амбасада у Вашингтоні вже заявила, що не бачить підстав для нових санкцій, і попросила роз'яснень.

Медики німецької клініки "Шаріте", куди доправили Олексія Навального, підтвердили, що політика отруїли.