Наталія Королевська привітала шахтарів з професійним святом [ Редактировать ]
Борги із зарплат перед шахтарями становлять понад 800 мільйонів гривень.
І це при тому, що Україна посідає перше місце за запасами вугілля в Європі. Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська зустрілася з шахтарями напередодні їхнього професійного свята.
Наталя Королівська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Мы все хорошо понимаем, что угольная промышленность переживает не простые времена, масса сложностей масса непрофессионализма. Но мы уверены, что такие предприятия как ваши и другим покажут пример - как можно в непростой ситуации находить выход. По этому, с наступающим вас праздником. Мира, здоровья и чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Спасибо, что вы есть.
по теме
В "Опозиційній платформі - За життя" засудили збройний напад на автобус громадських активістів
Невідомі нападники заблокували рух мікроавтобуса з представниками громадського об'єднання "За життя" та відкрили по ньому вогонь з травматичної зброї
Боротьба за право голосу: Наталія Королевська засудила скасування місцевих виборів на Донбасі
Депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська відвідала навчальні заклади Мар'їнки та Красногорівки, які поруч з лінією фронту - тамтешні освітяни вимагають від влади не обмежувати їх виборчі права
"Політичні туристи": хто стоїть за брудними виборчими технологіями на Одещині?
У Центрвиборчкомі побоюються незаконного впливу на результат місцевих виборів у регіоні та навіть звернулися з відповідною заявою до поліції
Рік роботи нового Парламенту: Юрій Бойко проаналізував соціальну, політичну та економічну ситуацію в Україні
Які законопроекти мали б ухвалити першочергово та яких ініціатив не дочекалися від депутатів українці?
Підвищення мінімальної зарплатні суттєво впливає на економічний добробут українців - Юрій Бойко
Звідки братимуть гроші на "мінімалку", на що доведеться піти заради позики та якими будуть наслідки для економіки України?
Национал-радикалы с оружием нападают на активистов "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Мариуполе, чтобы помочь власти сорвать демократические выборы и уголовное расследование
Национал-радикалы насильственными методами поддерживают преступную и антиконституционную инициативу власти по отмене выборов в Донецкой и Луганской областях