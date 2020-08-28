Борги із зарплат перед шахтарями становлять понад 800 мільйонів гривень.

І це при тому, що Україна посідає перше місце за запасами вугілля в Європі. Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська зустрілася з шахтарями напередодні їхнього професійного свята.

Наталя Королівська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":