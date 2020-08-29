В Швеции начались "мусульманские" протесты [ Редактировать ]
В шведском городе Мальме граждане вышли на протесты из-за сожжения священной книги мусульман Корана.
Об этом сообщает SVT.
Так, беспорядки начались в пятницу вечером. Участники акции поджигали салюты и петарды, бросали в полицию камни и поджигали автомобильные шины с мусором. Ближе к ночи ситуация обострилась. Силовики пытались подавить беспорядки. Это удалось сделать около 4:00 утра в субботу.
Отмечается, что в результате столкновений были повреждены несколько полицейских машин и, как минимум, одна машина спасательной службы. В ходе протестов правоохранители задержали около 20 человек.
Читайте также, в США США возобновились антирасистские протесты. Люди собрались возле памятника Аврааму Линкольну.
по теме
Тихановская записала "революционное" видеообращение
Она назвала цели акций протеста
В Беларуси начались "журналистские" протесты
Им не разрешают описывать правдивую ситуацию
Ответственность за травмы: в МВД Беларуси сделали заявление
Глава МВД принес извинения гражданам и журналистам
Протесты в Беларуси: Кравчук обратился к Лукашенко
Леонид Кравчук выступил за остановку кровавых событий