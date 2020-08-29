В шведском городе Мальме граждане вышли на протесты из-за сожжения священной книги мусульман Корана.

Об этом сообщает SVT.

Так, беспорядки начались в пятницу вечером. Участники акции поджигали салюты и петарды, бросали в полицию камни и поджигали автомобильные шины с мусором. Ближе к ночи ситуация обострилась. Силовики пытались подавить беспорядки. Это удалось сделать около 4:00 утра в субботу.

Отмечается, что в результате столкновений были повреждены несколько полицейских машин и, как минимум, одна машина спасательной службы. В ходе протестов правоохранители задержали около 20 человек.

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