Резонансне звільнення: чому очільниця Зачепилівської РДА Олена Петренко не захотіла працювати з новим губернатором Олексієм Кучером? [ Редактировать ]
Іще один скандал - і теж на Харківщині. Цього разу - політичний. Очільниця одного з районів області не захотіла працювати з новим губернатором Олексієм Кучером та його "Зе-командою". Чому?
Олена Петренко очолила Зачепилівський район у березні цього року. Каже: повірила обіцянкам нової команди й тому, що до влади прийшли фахові спеціалісти, здатні зробити віддалений район кращим.
Та днями Петренко опублікувала допис. Пише: "ухвалила рішення йти з посади, бо не хоче стати частиною брудної гри, яку веде нинішній губернатор Олексій Кучер".
Олена Петренко, колишній голова Зачепилівської райдержадміністрації:
Умови роботи - неприйнятні. Не бачу підтримки обласної влади. Райони залишилися один на один зі своїми проблемами. Сподівалася, що прийдуть нові, яскраві професійні люди. Але не прийшли. А зараз лише вказівки - що робити і як робити. Не бачила нових методів, стилів роботи. Мені не дали можливості сформувати свою команду, щоб працювати. Самі направляють людей, які не мають жодного відношення до нашого району. Ставлять перед фактом, втручаються у роботу, - а це для мене є неприйнятним.
За словами Петренко, адміністрація не може працювати, бо кадри призначають з області, приходять випадкові люди, з якими Зачепилівський район грузне в корупції.
Олена Петренко, колишній голова Зачепилівської райдержадміністрації:
Нещодавно ми стали свідками того, що з найближчого оточення Кучера людина, яка пропрацювала на посаді 10 днів, була спіймана на великій взятці. У нас в районі люди задають питання: а як це так. Як це могло статися. На що я не могла дати відповіді взагалі. Тому що сама не розумію, які кадрові рішення приймалися.
Політологи кажуть: ситуація типова для роботи "Зе-команди" на Харківщині. Кадровий голод, непрофесіоналізм призначених породжують корупцію та кризу управління.
Нікіта Трачук, політолог:
С одной стороны, да, увольнение главы Зачепиловской РГА в масштабах страны - это не такое уж большое событие. Однако, это как снежинки такие, знаете, которые снежным комом - то там уволятся, то там какой-то скандал, то там, то там. И вот эти все снежинки - они образуют снежный ком, который рано или поздно, мне кажется, однозначно, потопит до конца рейтинг и "Слуги народа", и это бьет и по президенту.
Розчарована, Олена Петренко вирішила з політики все-таки не йти. Вона долучається до команди Юлії Світличної, з якою, переконана чиновниця, можливі зміни на краще.
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