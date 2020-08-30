В воскресенье, 30 августа, в 01:33 в селе Дуболуговка Нежинского района Черниговской области возник пожар в частном жилом доме и хозяйственном здании.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате погибли 2 человека, из них 1 ребенок (2018 рождения)", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали только в 6:05. Огонь также уничтожил хозяйственное здание, кровлю и перекрытие жилого дома.

К тушению привлекалось 11 человек и 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошел масштабный пожар в многоэтажке.