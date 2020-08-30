В Черниговской области пожар унес жизнь ребенка [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 августа, в 01:33 в селе Дуболуговка Нежинского района Черниговской области возник пожар в частном жилом доме и хозяйственном здании.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"В результате погибли 2 человека, из них 1 ребенок (2018 рождения)", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидировали только в 6:05. Огонь также уничтожил хозяйственное здание, кровлю и перекрытие жилого дома.
К тушению привлекалось 11 человек и 5 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Днепре произошел масштабный пожар в многоэтажке.
по теме
В Киеве пьяный водитель мусоровоза переехал женщину с ребенком (фото, видео)
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
В Ривне медики бросили тело женщины в подъезде и уехали
Врачи вынесли тело пенсионерки из машины и просто оставили возле лестницы в подъезде, где она пролежала пять часов
В Каменском жуткое ДТП унесло жизнь 4-летней девочки
На "зебре" сбили женщину с 4-летним ребенком
В Виннице вспыхнул масштабный пожар (видео)
Столб дыма виден из разных районов города
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
10 человек получили травмы различной степени тяжести